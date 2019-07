Wagen tegen verlichtingspaal Els Dalemans

05 juli 2019

12u21

Een 54-jarige bestuurder is in Brielen in Willebroek de controle over zijn voertuig verloren. De man raakte van de weg af en kwam met zijn wagen tot stilstand tegen een verlichtingspaal. De chauffeur raakte hierbij gewond, hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.