VZW De Vlinder plogt voor milieu én goede doel Els Dalemans

02 juni 2019

12u27 1 Willebroek De Willebroekse vzw De Vlinder, die mensen met een beperking of in nood helpt, organiseerde zondag voor het eerst een ‘plogtocht’. De groep wandelde vanuit Willebroek naar Battel, en verzamelde onderweg zwerfvuil.

“Jaarlijks organiseren wij een wandeling vanuit ons lokaal in de Kloosterstraat. Dit keer trokken we via de Vredesbrug, Heindonk, de dijken en het Zennegat richting Mechelen voor een tocht van net geen 10 kilometer. Maar omdat ook wij het milieu graag een handje willen helpen, besloten we van deze wandeling meteen onze eerste ‘plogtocht’ te maken. Ploggen is een combinatie van wandelen of joggen en zwerfvuil rapen. Onze wandelaars trokken een grote bolderkar mee, en al snel zat die boordevol afval”, zegt voorzitter van De Vlinder Kenneth Rumes.

“We koppelden ook dit keer een goed doel aan onze wandeling. Het inschrijvingsgeld van de deelnemers gaat integraal naar Project Vlera. Vlera is de oudste dochter van een Kosovaars gezin dat in 2007 naar België vluchtte. Zeven jaar later werd het gezin teruggestuurd naar Kosovo, maar de contacten met België zijn gebleven. Omdat Vlera -nu 17- enorm getalenteerd en ambitieus is, steunen wij vanuit België mee haar studies. Wie weet welke opbouwende rol zij ooit kan spelen in haar land.”