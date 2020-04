Vrouwen riskeren celstraf van veertig maanden voor reeks woninginbraken Tim Van Der Zeypen

27 april 2020

14u20 0 Willebroek Het openbaar ministerie in Mechelen heeft een celstraf van veertig maanden gevorderd tegen twee Roemeense vrouwen. Het duo pleegde volgens het parket in totaal veertien feiten. Een deel ervan werd door de verdediging betwist.

De bal ging aan het rollen nadat de politie van Mechelen-Willebroek een verdacht voertuig controleerde in Willebroek. De wagen met Duitse nummerplaten werd genoemd in een onderzoek naar een criminele bende die inbraken pleegde. Via ANPR-camera’s konden de speurders de wagen linken aan verschillende woninginbraken in de regio. De vrouwen werden meegenomen naar het politiekantoor en het parket startte een gerechtelijk onderzoek op.

Steen door raam

Via een telefonie-onderzoek konden ze ook fysiek gelinkt worden aan de plaatsen waar werd ingebroken. “De daders gebruikten ook telkens dezelfde modus operandi. Zo werd er eerst aangebeld om na te gaan of er iemand thuis was, al dit niet het geval was drongen ze de woning langs de achterkant binnen door een steen door een raam te gooien”, zei de openbaar aanklager op zitting. Hij vervolgde het duo in totaal voor tien effectieve inbraken en vier pogingen tot inbraak.

Spijt

“Ondanks hun blanco strafblad is een strenge bestraffing nodig”, besloot de aanklager. “Zeker als je kijkt naar het gemak waarmee ze inbraken en naar hun lakse gedrag doorheen het onderzoek, lijkt het mij dat ze niet aan hun proefstuk toe zijn.” Het parket eiste een effectieve celstraf van veertig maanden en een geldboete die kan oplopen tot 2.400 euro. Enkele slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. Zelf verontschuldigden de twee vrouwen zich vanuit de gevangenis voor hun acties. “Het spijt ons”, besloten de vrouwen. “We zullen dit in de toekomst niet meer doen. Geef ons alsjeblief een milde straf zodat we naar huis kunnen gaan.”

Een vonnis volgt op 11 mei.