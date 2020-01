Vrouwelijke ondernemers openen samen pop-up 'Pand 105' Els Dalemans

25 januari 2020

09u28 0 Willebroek ‘Pand 105', zo heet de pop-up-winkel in de A. Van Landeghemstraat waar al zeker vijf Willebroekse ondernemers samen de schouders onder zetten. “We zoeken nog mensen die zich bij ons willen aansluiten. Hoe meer we samen kunnen aanbieden, hoe meer leven in de brouwerij”, zegt Siska Briffa.

“Het idee voor ‘Pand 105' bestond al een tijdje maar werd concreet toen Ann Fauconnier haar vrouwenboetiek ‘The Tree’ in het centrum besloot te verbouwen. Ze ging op zoek naar een tijdelijke locatie, en kwam zo uit bij de voormalige vroegere winkel van ‘De Smet’. Dit pand is nu eigendom van de gemeente Willebroek. Omdat het pal naast het oud gemeentehuis ligt, werd het aangekocht om er op termijn een project te realiseren.”

Hebbedingen

“Het pand is enorm groot, dus Ann had nog heel wat ruimte over. We besloten daarom met enkele ondernemers de handen in elkaar te slaan, en er een grote pop-up-winkel in te richten. Naast de nieuwe collectie van The Tree zal je bij ‘Pand 105' ook verzorgingsproducten van ’t Gezondheidshuisje vinden, ecologische spullen en unieke hebbedingetjes van SiskArt, kledij met verwijzing naar Willebroek van T-shirtStreet...”

Beleving

“Maar naar dit aanbod, zorgen we ook voor beleving. Starter Heidi Geirnaert richt bij ons haar wijnbar in, ‘t Gezondheidshuisje biedt er voetverzorgingen en yogalessen aan, ikzelf organiseer er creatieve workshops. We zoeken nu nog meer mensen -vrouwen én mannen- die willen deelnemen aan dit pop-up-project. Het is een ideale en laagdrempelige manier om bijvoorbeeld uit te proberen of een eigen winkel opstarten zou lukken, of om een bepaalde periode -zoals een verbouwing- te overbruggen.”

De pop-up ‘Pand 105' opent begin maart de deuren, en zal tot einde juni te vinden zijn in de A. Van Landeghemstraat 105 in Willebroek. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ann Fauconnier via ann.fauconnier@gmail.com of op 0488 87 32 97.