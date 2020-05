Vrouw steelt brievenbus Tim Van Der Zeypen

22 mei 2020

18u50 0

De politie van Mechelen-Willebroek kreeg donderdagavond een melding van een diefstal van een brievenbus. Dat gebeurde op de Mechelsesteenweg in Blaasveld (Willebroek). Eens ter plaatse was de diefstal snel opgelost. Via enkele getuigen en buurtbewoners kon de politie snel een verdachte inrekenen. De brievenbus kon worden gerecupereerd. Er werd ook nog een proces-verbaal opgesteld.