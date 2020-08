Vrouw & Maatschappij schenkt gevulde toiletzakjes aan gezinnen in armoede: “Coronacrisis is ook voor hen enorm zwaar” Els Dalemans

19 augustus 2020

08u44 0 Willebroek De Willebroekse afdeling van de christendemocratische vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij steunt gezinnen in armoede tijdens de coronacrisis. De dames deelden gratis toiletzakjes met een reeks basisproducten uit.

“De coronacrisis beheerst nu al maanden ons leven, onder andere de economische schade is enorm groot. Maar dit virus en alle gevolgen hebben ook een grote weerslag op mensen die het wat minder goed hebben in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld maar aan de vele prijsstijgingen van producten”, zegt voorzitster Thea van Someren.

Basisproducten

“Wij willen vanuit Vrouw & Maatschappij niet machteloos toekijken van de zijlijn, maar deze mensen proberen helpen. Tijdens één van onze digitale vergaderingen ontstond zo het idee om een reeks noodzakelijke producten aan te kopen. We vulden daarom een reeks toiletzakjes met enkele basisproducten voor de persoonlijke hygiëne.”

Klein gebaar

“We konden rekenen op het netwerk van onze Willebroekse armoedeverenigingen Argos vzw en ATD vierde wereld. Zij hielpen ons om de toiletzakjes te bezorgen aan de mensen die er het meeste nood aan hebben. We weten dat wat we doen niet veel is, maar elk klein gebaar telt.”