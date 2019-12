Vrouw (85) bestolen tijdens wandeling TVDZM

30 december 2019

Een 85-jarige vrouw is in de Drieblokstraat bestolen door een gauwdief. Die ging ervandoor met een portefeuille. De dief maakte zo een geldsom en een bankkaart buit. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. De dader is voorlopig spoorloos.