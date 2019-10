Vrouw (78) bestolen door gauwdief TVDZM

15 oktober 2019

17u15 0

Een dief is er in de Appeldonkstraat vandoor gegaan met de handtas van een 78-jarige vrouw. De buit bestaat naast een gsm-toestel ook nog uit een geldsom en enkele identiteitsdocumenten. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.