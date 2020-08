Vrouw (77) zwaargewond aangetroffen in woning: “Onduidelijk wat er juist gebeurd is” Tim Van Der Zeypen

11 augustus 2020

11u25 84 Willebroek In een woning langs de Jozef de Blockstraat in Tisselt (Willebroek) is maandagavond een 77-jarige vrouw zwaargewond aangetroffen in haar woning. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. Alle pistes liggen momenteel nog open.

Het was de zoon van de 77-jarige bewoonster die haar maandagavond omstreeks 20.30 uur aantrof in de woning. De vrouw vertoonde enkele verwondingen aan het hoofd. Hulpdiensten werden opgeroepen en dienden de eerste zorgen toe.

De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Omwille van de verwondingen werd ook de politie en het parket ingelicht. Er werd een perimeter ingesteld en de politie startte een onderzoek op. Ook het labo van de Federale Politie kwam ter plaatse.

Onduidelijk

“Wat er zich in de woning heeft afgespeeld, is nog allemaal erg onduidelijk”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “De vrouw kon voorlopig nog niet worden verhoord.” Speurders van de politiezone hopen haar vandaag nog te kunnen verhoren.

“Dat maakt dat we natuurlijk geen kans kunnen verspelen en meteen alles hebben uitgerold om ter plaatse zo veel mogelijk informatie te verzamelen”, besluit de parketwoordvoerder. Momenteel is dus nog niet duidelijk hoe de vrouw aan de verwondingen is geraakt en worden alle pistes open gehouden.

Val of inbraak?

Zo wordt er nu bekeken of ze de verwondingen opliep na een val of na een inbraak met geweld. Vijftien jaar geleden werd de 77-jarige bewoonster al een keer overvallen in haar woning. Toen baatte ze er een Centea bankkantoor uit.

Op 1 april drongen toen twee gemaskerde mannen het bankfiliaal binnen. De zeventiger, een klant en haar dochtertje werden toen bedreigd met vuurwapens. Een buurman jaagde toen de gangsters buiten. Hierop sloegen de gangsters op de vlucht met een vluchtauto en zo’n 12.500 euro aan buit.