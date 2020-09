Vrouw (77) die zwaargewond werd aangetroffen in woning, is overleden – Politie doet oproep tot getuigen Els Dalemans

13u44 0 Willebroek De 77-jarige vrouw die begin augustus De 77-jarige vrouw die begin augustus zwaargewond werd aangetroffen in haar woning in de Jozef De Blockstraat in Tisselt (Willebroek), is overleden. “De dame lag wekenlang in coma, we hebben haar dus niet meer kunnen verhoren. Daarom doen onze onderzoekers nu een oproep tot getuigen”, zegt woordvoerder van de lokale politie van Mechelen-Willebroek Dirk Van de Sande.

Op maandag 10 augustus rond 20.30 uur vond de zoon van de 77-jarige Maria Verhasselt zijn moeder in haar woning. De vrouw, die vroeger een Centea-bankkantoor uitbaatte, had levensbedreigende verwondingen aan het hoofd. Meteen werden de hulpdiensten opgeroepen, deze dienden de eerste zorgen toe en brachten het slachtoffer voor verdere verzorging naar het ziekenhuis. Daar lag de vrouw wekenlang in coma, eind vorige week is ze uiteindelijk aan haar verwondingen overleden.

Niet meer verhoren

“Door de gezondheidstoestand van het slachtoffer konden de speurders de vrouw de voorbije weken niet meer verhoren. We hadden hier op gehoopt, omdat de lokale recherche Mechelen-Willebroek onder leiding van de onderzoeksrechter onmiddellijk nadat de zoon alarm sloeg een onderzoek is gestart naar de gebeurtenissen. Het gerechtelijk labo stapte de avond van de ontdekking nog ter plaatste af, ook de door de onderzoeksrechter aangestelde forensisch deskundige kwam ter plaatse.”

Kwaad opzet

“Tijdens het onderzoek zijn er verschillende elementen naar voor gekomen die op kwaad opzet kunnen wijzen. Nu we het slachtoffer zelf niet meer kunnen verhoren om de ware toedracht van de feiten te kennen, zijn onze rechercheurs op zoek naar getuigen. We vragen aan iedereen die op maandagavond 10 augustus, of in de dagen voor deze gebeurtenis, denkt verdachte zaken te hebben gezien, deze te melden aan de lokale politie. Elk klein detail kan mogelijk belangrijke input zijn in het gerechtelijk onderzoek.”

Onbevangen

Ook parketwoordvoerster Lieselotte Claessens wil voorlopig niets meer vertellen over de verwondingen van het slachtoffer of over eventuele zaken die in de woning werden aangetroffen. “We willen mensen graag zo onbevangen mogelijk laten reageren op onze oproep, daarom is het ook best om op dit moment zelf geen bijkomende informatie vrij te geven.”

Getuigen kunnen contact opnemen met de lokale politie Mechelen-Willebroek op het nummer 015-464.464.