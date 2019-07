Vrouw (45) bestolen TVDZM

30 juli 2019

13u15 0

Op de Dendermaan in Willebroek is een 45-jarige vrouw bestolen door een gauwdief. Die ging aan de haal met de portefeuille van het slachtoffer. Deze werd werd uit de handtas gestolen. Naast enkele identiteitsdocumenten werden ook enkele bankkaarten ontvreemd. De politie is een onderzoek opgestart.