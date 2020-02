Vrijspraak voor tiener die verdacht werd van straatroof op hoogbejaarde man TVDZM

14 februari 2020

12u15 6 Willebroek De negentienjarige Aymane J. uit Namen is vrijgesproken. Vorige maand stond hij terecht voor een straatroof op een 92-jarige man uit Willebroek. “Ik was daar toen aanwezig, maar ik heb niets gedaan”, klonk het.

Het hoogbejaarde slachtoffer werd in de zomer van 2018 plots aangesproken door een onbekende man. De negentiger was toen aan het wandelen in het Brouwershof. “De verdachte vroeg om geld maar het slachtoffer weigerde. Nadat hij was weggewandeld werd de man alsnog in de struiken getrokken en tegen de grond gewerkt. Vervolgens werd ook zijn portefeuille ontvreemd”, luidde het vorige maand op zitting.

Via camerabeelden kon de politie de onbekende man identificeren. Volgens hen ging het om de negentienjarige J. uit Namen. Zo was hij onder meer te zien op de beelden samen met een kompaan. Die bleef tot op vandaag nog steeds onbekend, de negentienjarige werd opgepakt en verhoord. Hij ontkende de feiten met klem. Ook op zitting vorige maand. “Ik was in dat park aanwezig maar ik hen niets met die overval te maken”, zei hij.

Het parket geloofde hem niet, dagvaardde de tiener en eiste een celstraf van achttien maanden met uitstel. Nadat hij ook zijn onschuld op zitting vorige maand bleef staande houden, volgde de rechtbank hem. Ze spraken de tiener vrij voor de straatroof. Of het parket in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet bekend. Het heeft daar nog dertig dagen de tijd voor.