Vrachtwagen rijdt zich vast onder spoorwegbrug Tim Van Der Zeypen

20 juli 2020

16u00 0 Willebroek Aan de spoorwegbrug ter hoogte van kruispunt van de Veert met de Guido Gezellestraat en de IJzerenwegstraat is vanmiddag een vrachtwagen van afvalverwerkend bedrijf Renewi vastgereden. De schade aan de vrachtwagen was aanzienlijk.

Het ongeval gebeurde 13.30 uur vanmiddag. De vrachtwagen reed in de richting van de Stationsstraat in Willebroek. De chauffeur raakte niet gewond, maar de schade aan de oplegger was groot. De metalen opbouw van de oplegger raakte bovenaan zwaar beschadigd. De politie van Mechelen-Willebroek kwam ter plaatse. Zij sloten de rijbaan af voor het verkeer.

Ook de brandweerzone Rivierenland werd erbij gehaald. Zij lieten de lucht uit de banden van de vrachtwagen. Vervolgens kon de vrachtwagen achteruit worden gereden. De schade aan de brug bleef beperkt. Het treinverkeer moest niet worden stilgelegd. Het is niet de eerste keer dat een vrachtwagen vast komt te zitten. Volgens buren gebeuren dergelijke ongevallen wel vaker.