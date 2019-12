Vrachtwagen krijgt voor meer dan 4.500 euro aan boetes: “Trucker lapte tal van wetgevingen aan zijn laars” TVDZM

05 december 2019

14u14 43 Willebroek De politie van Mechelen-Willebroek heeft in Brielen een vrachtwagen aan de kant gezet. De chauffeur bleek met tal van wetgevingen niet in orde te zijn.

“Zo bleek de oplegger niet te zijn gekeurd en was zo de lading in de laadruimte niet verzekerd”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De chauffeur had verder ook zijn rij- en rusttijden niet gerespecteerd en bleek niet over de juist vervoersvergunning te beschikken. “Ook de maximumlengte van de trailer was overscheden met 1,20 meter”, aldus Van de Sande nog. De vrachtwagen werd aan de kant gezet en de lading, zo’n 22 ton aan stenen, moest verplicht worden afgeladen. “Nadien werd de trucker verplicht om zijn vrachtwagen aan te bieden voor een technische keuring”, besluit Van de Sande.

Tot slot kreeg de trucker nog een boete mee naar huis. In totaal kwam dat op 4.579 euro.

