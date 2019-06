Vrachtwagen botst tegen gevel maar rijdt door: “We hebben geluk gehad. Normaal zit ons kind daar te spelen” Tim Van der Zeypen

12 juni 2019

18u28 0 Willebroek Een vrachtwagen is woensdagmiddag tegen de gevel van een woning op het Oud Stationplein in Willebroek gereden. Binnen is de schade aanzienlijk. De trucker pleegde nadien vluchtmisdrijf. Hij wordt opgespoord.

“Ik had net de nachtshift achter de rug en was aan het slapen toen plotseling de buurman kwam aanbellen”, vertelt bewoner Ersoy Küçük. “Hij vertelde me dat ik naar buiten moest komen omdat mijn voorgevel was beschadigd. Toen ik ging kijken, zag ik dat er iemand was tegen gereden.” Van het voertuig was geen spoor meer. Niemand in de buurt had ook maar iets opgemerkt. De chauffeur van het voertuig pleegde dus vluchtmisdrijf.

Stabiliteit

De brandweer werd erbij gehaald en controleerde op stabiliteit, maar er bleken uiteindelijk geen problemen met de stabiliteit te zijn. “Er moest dus niet worden gestut”, luidt het bij de hulpdiensten. “Op straat moesten er wel enkele stenen en wat cement worden opgeruimd.” Binnenin is de schade volgens de bewoners groter: “Het venster vooraan is beschadigd en er is schade aan het raam. We mogen hier blijven wonen maar de living wordt momenteel niet gebruikt. Uit vrees dat de vensters verder zouden barsten.”

Camerabeelden

De politie is intussen gestart met een onderzoek. “We gaan nu zo snel mogelijk de chauffeur proberen op te sporen aan de hand van camerabeelden”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Ook Ersoy hoopt dat de chauffeur snel wordt gevonden. “Het was best schrikken maar ook heel erg dat hij is verder gereden”, besluit Ersoy. “Gelukkig is er niemand gewond geraakt. We hebben geluk gehad want normaal zit ons kind daar altijd te spelen.”