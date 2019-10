Voormalig koppel schuldig aan diefstal van sterke drank in supermarkt TVDZM

11 oktober 2019

Een man en een vrouw uit Willebroek zijn door de rechter in Mechelen schuldig bevonden aan twee winkeldiefstallen. Het koppel, dat intussen uit elkaar is, werd in april 2018 opgemerkt door de winkeldetective van een supermarkt. Na het bekijken van camerabeelden, kon de politie hen ook nog linken aan een diefstal, een dag voordien. Ook toen gingen ze ervandoor met een fles sterke drank. De twee gaven bij hun verhoor bij de politie toe. Openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens vorderde vorige maand een zes maanden cel met uitstel tegen de vrouw, de man riskeerde dan weer een opslorping van straf. “Hij liep in maart zijn negentiende veroordeling op”, besloot Claessens. De rechter volgde het parket en sprak respectievelijk een straf met uitstel en een opslorping van straf uit.