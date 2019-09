Voormalig bokskampioen in Roemenië riskeert nu tien maanden cel voor koperdiefstal in Willebroek Tim Van der Zeypen

16u25 2 Willebroek Petrişos G. (34), een voormalig nationaal bokskampioen in Roemenië, heeft zich vanochtend moeten verantwoorden voor een koperdiefstal in Willebroek. Het parket eist celstraffen van tien maanden effectief.

Vijftien jaar geleden werd hij in Roemenië nationaal bokskampioen maar maandagvoormiddag verscheen hij in Mechelen aangehouden voor rechter Goedele Van den Brande. De voormalig bokskampioen werd vorige maand samen met twee vrienden van 29 en 30 jaar oud opgepakt, nadat de spoorwegpolitie een melding had ontvangen van een kabeldiefstal in het station van Willebroek.

De politie kon de drie niet veel later op heterdaad betrappen nadat ze in de Jozef Wautersstraat een verdachte bestelwagen hadden opgemerkt. Een deftige uitleg voor hun aanwezigheid hadden ze niet en aan de onderzoeksrechter verklaarden ze dat ze de kabels enkel hadden zien liggen. “Een dag later zijn we teruggekeerd om ze te komen oppikken”, klonk het bij de twee.

Straf met uitstel

Alleen achtte het parket die verklaringen ongeloofwaardig. Volgens het parket en volgens de spoorwegpolitie waren de kabels wel degelijk losgeknipt. De openbaar aanklager eiste dan ook effectieve celstraffen van tien maanden en geldboetes van 800 euro.

De verdediging vroeg een straf met uitstel. Ook de advocate van de 34-jarige voormalig bokskampioen: “Zijn betrokkenheid wordt niet betwist, alleen beweert mijn cliënt dat hij de kabels niet heeft geknipt.” Zij vroeg aan de rechtbank om zo snel mogelijk een vonnis uit te spreken. Volgens haar is de dertiger volop bezig met voorbereidingen op een bokskampioenschap in Wenen.

Trainen in gevangenis

“Hij mag in de gevangenis zijn training verder zetten maar hij moet ook een strikt voedingsschema volgen. En dat is in de gevangenis niet zo gemakkelijk”, klonk het nog. “Wanneer hij de gevangenis mag verlaten, zal hij België meteen verlaten zodat hij in zijn thuisland kan verder trainen.” Een vonnis in de zaak volgt op 16 september.