Voorbijganger vindt fietser (54) zwaargewond op straat: “Omstandigheden nog steeds erg onduidelijk” Tim Van der Zeypen

08 juli 2019

22u15 8 Willebroek In de Rerum Novarumlaan in Tisselt (Willebroek) is vanavond een zwaargewonde fietser aangetroffen op straat. De 54-jarige man uit Willebroek kwam mogelijks ten val maar de politie houdt wel alle pistes open. Er waren geen getuigen van het ongeval.

De man werd opgemerkt omstreeks 20.00 uur vanavond. Het was een voorbijganger die het slachtoffer had aangetroffen. De vijftiger lag op de grond. Hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer was ernstig gekwetst. Een MUG-arts diende ter plaatse de eerste verzorgingen toe. Later werd de 54-jarige in kritieke toestand overgebracht naar het Universitaire Ziekenhuis in Jette voor verdere verzorging. De toestand van de man is op dit ogenblik steeds erg zorgwekkend.

Val of aanrijding?

Meteen na het ongeval startte de lokale politiezone Mechelen-Willebroek een onderzoek op. Het stelde een perimeter in en lichtte de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Volgens de eerste vaststellingen kwam de 54-jarige man uit Willebroek ten val na een technisch defect aan het kader van zijn elektrische fiets. Toch houdt de politie voorlopig nog alle pistes open. Omdat er geen getuigen waren van het ongeval wordt er ook rekening gehouden dat de man mogelijks werd aangereden door een ander voertuig en de chauffeur vervolgens vluchtmisdrijf pleegde.

Buurtonderzoek

Een buurtonderzoek moet hier meer duidelijkheid in scheppen. Aan verschillende buurtbewoners van de Rerum Novarumlaan werd intussen gevraagd of zij iets hadden opgemerkt. Dat onderzoek leverde voorlopig nog niet veel op. De straat blijft ter hoogte van het ongeval nog even afgesloten. Of er ook een verkeersdeskundige ter plaatse zal komen is nog niet bekend.