Voorbijgaand verkeer tellen tijdens ‘straatvinken’ Tim Van Der Zeypen

16 april 2020

18u50 0 Willebroek Heel wat inwoners van Willebroek zullen op 14 mei 2020 het verkeer in hun straat tellen. Ze zullen dat doen in het kader van ‘straatvinken’. “Een project dat in heel Vlaanderen plaatsvindt en nu al voor de derde keer wordt georganiseerd”, luidt het.

Alle deelnemende inwoners zullen die dag een uur lang iedere passant tellen. Gaande van voetgangers, fietsers en bussen tot auto’s, bestel- en vrachtwagens. Nadien moeten zijn ook nog een leefbaarheidsbevraging invullen op de website van straatvinken.

“We werken graag mee aan dit onderzoek”, reageert schepen van Mobiliteit Luc Spiessens (N-VA). “Duurzame en veilige mobiliteit is een actie in onze meerjarenplanning en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van Willebroek. Hoe meer mensen er deelnemen aan de telling, hoe waardevoller de resultaten achteraf.”

Geen vertekend beeld

De huidige coronacrisis schetst volgens de Willebroekse schepen geen vertekend beeld. “Er is inderdaad een veranderde verkeerssituatie maar met de tellingen kunnen we een beter beeld schetsen van de dagelijkse realiteit in onze straten”, verduidelijkt Spiessens.

Geïntereseerden kunnen zich nog steeds inschrijven op deze website. Het onderzoek is een initiatief van de Ringland Academie en wordt begeleid door de Universiteit van Antwerpen de het HIVA van de Katholieke Universiteit Leuven.