Voorbereidingen voor heraanleg Breendonkstraat gaan van start Els Dalemans

06 juni 2019

18u28 3 Willebroek De Breendonkstraat in Willebroek wordt in 2020 heraangelegd en heringericht tussen de Overwinningsstraat en de Kasteellaan. Als voorbereiding op deze grote werken, vernieuwen verschillende nutsmaatschappijen vanaf 11 juni al een deel van hun leidingen en kabels in de straat.

Het totale traject van de voorbereidende werken loopt van de Breendonkstraat 224 tot aan de Overwinningsstraat 146. Drinkwatermaatschappij Pidpa start volgende week met werken aan de waterleiding in deze zone, netbedrijf Fluvius en telecommunicatiebedrijf Proximus vernieuwen er hun gasleiding en kabels.

“In een eerste fase wordt er gewerkt aan de even zijde van de straat, vanaf Breendonkstraat 224 tot aan het kruispunt met de Brandstraat”, zegt schepen voor openbare werken Luc Spiessens (N-VA). “De werf wordt steeds verplaatst, het werktempo wordt ingeschat op zo’n 200 tot 300 meter per week.”

Hoofdleiding

“Na de aanleg van de hoofdleiding worden de huizen in de zone één voor één op de nieuwe leiding ‘overgekoppeld’. Bij deze werken wordt per huis een werkput gemaakt waarbij de er plaatselijk beperkte hinder kan zijn. Per dag kunnen de aansluitingen van ongeveer vijf huizen aangepakt worden. Natuurlijk zijn de werken wel afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.”

“Voor de klus wordt een werfzone afgebakend op het bestaande voet- en fietspad, maar we voorzien net naast die zone een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers op de rijweg. Verkeerslichten zorgen ervoor dat wagens uit beide richtingen beurtelings langs de werfzone kunnen rijden. De zijstraten van de Breendonkstraat die uitkomen op de werf, worden tijdelijk onderbroken. De plaatselijke omleiding loopt langs de woonwijk.”