VolksLiga vraagt om zwemmen in openbare vijvers toe te laten: «Laat volwassenen zelf verantwoordelijkheid dragen en risico’s nemen» Els Dalemans

10 augustus 2020

17u38 8 Willebroek De politieke partij VolksLiga roept de lokale besturen en politiezone Mechelen-Willebroek op om zwemmen in openbare vijvers toe te laten. De politieke partij VolksLiga roept de lokale besturen en politiezone Mechelen-Willebroek op om zwemmen in openbare vijvers toe te laten. «Al dat machtsvertoon van de voorbije dagen leidt tot zinloze agressie. Het gaat hier om volwassenen, laat hen zelf verantwoordelijkheid dragen en risico’s nemen», zeggen Henning Van Duffel en Temuz Akyüz.

Van Duffel en Akyüz zijn de Mechelse en Willebroekse coördinatoren van de libertarische partij VolksLiga. Zij roepen de politie op om niet langer in confrontatie te gaan met mensen die verkoeling zoeken in het water. «Op domein Hazewinkel in Willebroek werden verschillende mensen bekeurd door de lokale politie omdat ze verschillende regels aan hun laars lapten. Zo kregen sommigen boetes voor het niet naleven van de mondmaskerplicht. Wij vragen ons af of volwassen mensen nog zelf verantwoordelijkheid mogen dragen en risico’s mogen nemen», klinkt het.

Op eigen risico

«Er zijn grenzen aan wat je de samenleving ontzegt. Mensen worden als pluimvee binnen de grenzen gehouden, maar zijn ook op eigen grondgebied bijna nergens meer welkom. Laat mensen verkoeling zoeken, maar op eigen risico. De overheid heeft in principe haar taak vervuld wanneer de gevaren ondubbelzinnig staan vermeld. De machtsontplooiing van de lokale politie leidt enkel maar tot zinloze agressie en je kan de verkoeling zoekende mensen geen ongelijk geven.»

Oorlogsvoering

«Net nog kwam een jonge asielzoeker om het leven in het Netekanaal in Lier. Wij menen dat zulke sterfgevallen te vermijden zijn door meer publieke vijvers aan te passen. In de directe omgeving van Mechelen alleen al zijn er maar liefst acht recreatieve vijvers, waarvan amper twéé met zwemzones. Praat als lokale overheid met de beheerders van deze vijvers, over wat mogelijk en haalbaar is. De oorlogsvoering tegen COVID-19 mag niet ontaarden in een oorlogsvoering tegen je eigen burgers.»

Verraderlijke diepte

Burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA) is niet van plan om de huidige aanpak te veranderen. «Domein Hazewinkel is een plek voor topsport en recreatie, maar het is géén strand. De put is, onder andere door de verraderlijke diepte, erg gevaarlijk en al meerdere mensen lieten er het leven. Er staan verbodsborden, maar die volstaan duidelijk niet. Als je niet controleert, houden mensen zich niet aan de regels en dan gaat het mis. De gevolgen wil ik niet op mijn geweten hebben.»

Extra patrouilles

Volgens Bevers is het na het politieoptreden van zaterdag ook meteen een pak rustiger in Hazewinkel. «We houden de extra patrouilles daarom zeker nog een dag of twee vol, tot de hittegolf voorbij is. We doen dit niet om mensen te betuttelen, maar uit bezorgdheid.»