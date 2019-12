Volkshuisvesting werkt Viooltjesstraat verder af met parking en groen Els Dalemans

20 december 2019

15u16 2 Willebroek De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting heeft de Viooltjesstraat in Willebroek verder afgewerkt. “Bewoners hoeven er niet meer aan wildparkeren te doen, we zorgden voor een ruim parkeerveld en het nodige groen”, zegt directeur Andy Dilles.

“Begin 2019 verwelkomden we 14 nieuwe huurdersgezinnen in onze twee nieuwbouwprojecten in de Viooltjesstraat. Na die bouwwerken, namen we de voorbije maanden ook de straat zelf onder handen. We creëerden een nieuwe parking aan het begin van de straat, met plaats voor 12 wagens waaronder één voor mindervaliden. De buurtbewoners kunnen hun wagens hier voortaan veilig kwijt, ze hoeven niet langer op de groenstroken en op het voetpad te parkeren.”

“We maakten van de gelegenheid gebruik om ook de beplanting opnieuw aan te leggen. Tegen komende lente zal het geheel in volle bloei staan. We trokken samen met de ontwerper en aannemer naar de Viooltjesstraat om officieel het lintje door te knippen, zodat de parking nu opengesteld is voor het publiek. Aan het parkeerveld en groen hangt een prijskaartje van zo’n 130.000 euro.”