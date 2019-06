Volkshuisvesting huldigt vernieuwde Tuinwijk in Els Dalemans

20 juni 2019

18u05 0 Willebroek Het masterproject Tuinwijk van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting in Willebroek is helemaal rond. 85 kleine, verouderde huizen maakten er plaats voor 70 nieuwe en moderne sociale woningen.

Iets meer dan 2 jaar na de officiële eerste steenlegging van het project, werd donderdag opnieuw gevierd in de Tuinwijk. “Ons patrimonium moest dringend en grondig vernieuwd worden. De oudste woningen van Volkshuisvesting staan in de Tuinwijk. Ze dateren van precies 100 jaar geleden, vlak na WO I en zelfs 3 jaar voor Volkshuisvesting werd opgericht. Toenmalig burgemeester Van Landeghem kreeg van het departement ‘Verwoeste Gewesten’ van het Ministerie van Economische Zaken 52 half-tijdelijke woningen. Na die huizen volgde in de jaren ’20 de rest van de wijk, en in 1958 de site Hoge Heide”, zegt voorzitter van Volkshuisvesting Raf Coenjaerts.

“In 1997 werden 30 woningen in de Tuinwijk vernieuwd, 10 jaar geleden nog eens 27. Met de inhuldiging van deze 70 nieuwe huizen is de facelift van de wijk compleet. We namen ook de omgeving onder handen, en creëerde een autovrij binnenplein met zitbanken en speeltuigen. Dat moet een mooie ontmoetingsplaats voor de inwoners worden. Het plein werd verhard, maar rondom werd genoeg groen én een wadi aangelegd. Om de parkeerdruk weg te nemen, kwam er een grote half-ondergrondse parking. Zo verdwijnt een groot aantal auto’s uit het straatbeeld.”

“We kozen voor voor een mix van eengezinswoningen en appartementen, met 5 rolstoeltoegankelijke flats op het gelijkvloers. Zo kunnen alleenstaanden, senioren, jonge gezinnen met kinderen... hier allemaal terecht. De 85 gezinnen die voor de sloop in de Tuinwijk woonden, moesten verhuizen naar een vervangwoning. Wie wou, kon echter terugkeren naar zijn buurt en een aantal oud-bewoners zijn op dat aanbod ingegaan. vanaf 1 september zullen ook de andere woningen verhuurd worden.”