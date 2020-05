Volkshuisvesting deelt gratis handgel uit aan huurders Els Dalemans

21 mei 2020

14u13 4 Willebroek Huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting in Willebroek deelde gratis handgel uit aan de sociale huurders. “Een goede handhygiëne is nu erg belangrijk, en daar willen we onze mensen graag bij helpen. Deze actie was een succes, meer dan 200 huurders kwamen hun bus handgel oppikken”, zegt directeur Andy Dilles.

“Vanuit Volkshuisvesting hopen wij dat al onze huurders de voorbije weken goed en gezond zijn doorgekomen. Net zoals winkels en bedrijven moesten ook onze kantoren een tijdje sluiten. Ook Volkshuisvesting mag vanaf nu weer bezoekers ontvangen.

“Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen veilig weer naar buiten kan, besloten we voor onze huurders een actie te organiseren. Alle 1.250 adressen kregen een brief, 200 mensen pikten hun gratis bus handgel op.”

“Volkshuisvesting werkt voorlopig alleen op afspraak en als het echt nodig is. We blijven zo veel mogelijk vragen via de telefoon beantwoorden. We komen vanaf nu ook opnieuw bij onze huurders thuis op bezoek voor herstellingen en plaatsbeschrijvingen.”