Vogelverschrikkers moedigen nu geen voetballers, maar hulpverleners aan



Els Dalemans

25 maart 2020

17u27 10 Willebroek Ze staan er weer, de reeks vogelverschrikkers in hun maïsveld langs de N16 in Willebroek. Groentekweekster Els Verhasselt trok haar strooien team dit keer geen Rode Duivels-tenues aan, maar verkleedde de poppen als hulpverleners. “Ik wens alle mensen in de zorgsector zóveel moed toe.”

Zes jaar geleden trok Verhasselt voor het eerst enkele vogelverschrikkers rode T-shirts aan, naar aanleiding van het WK in Brazilië. Twee jaar later breidde de groep uit, en in 2018 stonden de poppen als volwaardige ploeg Rode Duivels klaar voor het volgende WK. “Ik was van plan om mijn vogelverschrikkers weer boven te halen voor het EK, maar dat werd geannuleerd omwille van het coronavirus”, zegt Verhasselt.

“Daarop kreeg ik een ander idee. Mijn wit laken wapperde al uit het raam om de hulpverleners te steunen, maar ik wou meer doen. Ik ging op zoek naar passende kledij, knipte wat stoffen en maakte mondmaskers… en zo staan deze poppen nu symbool voor de vele moedige zorgenden die tijdens deze moeilijke periode allesteun kunnen gebruiken. Een grote moeite was dit niet: als het kan voor de Rode Duivels, dan zéker voor deze moedige mensen. Zij zijn nu de echte helden.”