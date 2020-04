Vlammen slaan over tijdens het wegbranden van onkruid: woning onbewoonbaar, mobilhome zwaar beschadigd Tim Van Der Zeypen

27 april 2020

17u15 10 Willebroek Een woning in de Jozef Wautersstraat in Willebroek raakte vanmiddag zwaar beschadigd bij een felle brand. Ook de mobilhome van het gezin brandde uit. Het vuur woedde hevig en ging gepaard met enkele ontploffingen en een hevige rookontwikkeling. “Bijzonder angstaanjagend”, klonk het in de buurt.

De brand brak uit omstreeks 14.30 uur. Op dat moment was de bewoner het onkruid aan het wegbranden. Plotseling sloeg het vuur over naar de haag die de woning omheint. Onder meer omwille van het droge weer van de afgelopen dagen verspreidde het vuur zich vervolgens bijzonder snel. “De brand sloeg over op een mobilhome die onder een houten carport geparkeerd stond en verspreidde zich vervolgens ook naar de naastgelegen woning”, zegt brandweerofficier Jan Anné van Hulpverleningszone Rivierenland.

lees verder onder het filmpje



De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling, de vlammen schoten metershoog de lucht in. “Het was heel beangstigend”, vertelt een buurtbewoner. Toen hij naar buiten kwam gelopen, voelde hij ook meteen de hitte van het vuur. “Er volgde ook een knal”, gaat de buurtbewoner verder. Die was blijkbaar afkomstig van een ontplofte gasfles. Inmiddels kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. De brandweerlui van Willebroek kregen meteen ondersteuning van hun collega's uit Puurs.

Aanzienlijke schade

Het vuur was snel onder controle maar de brandweer moest wel nog een lange tijd nablussen. De schade is bijzonder groot. “In de woning zijn twee kamers op het gelijkvloers en op de eerste verdieping beschadigd geraakt”, gaat de brandweerofficier verder. “In de rest van de woning is er heel wat water- en rookschade.” De woning werd na de bluswerken onbewoonbaar verklaard.

Volgens buurtbewoners probeerde de bewoner zijn mobilhome nog te redden door hem samen met enkele anders wagens te verplaatsen. Toch raakte ook deze zwaar beschadigd. Na de bluswerken kwam ook Willebroeks burgemeester Eddy Bevers (N-VA) ter plaatse. “De bewoners kunnen worden opgevangen bij familieleden", vult de burgervader aan. “Als dit niet mogelijk was, boden wij hen een noodoplossing aan.”

Bij de brand raakte niemand gewond. De bewoner was wel erg aangedaan. Door de brand werd de Jozef Wautersstraat ter hoogte van de de Emiel Vanderveldestraat afgesloten voor het verkeer. “Zowel het gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers moesten een tijdelijke omleiding volgen”, besluit politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Twee uur naar het ontstaan van de brand waren de bluswerken afgerond en kon de brandweer terug naar de kazerne.