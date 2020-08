Vijftiger uit doodsbedreigingen en valt ex-vriendin aan met mes: “Zonder tussenkomst van getuigen, had dit een dramatische afloop gekend” Tim Van Der Zeypen

14u00 0 Willebroek De 53-jarige Leo D. uit Willebroek heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor een moordpoging op zijn ex-vriendin. Het parket eist een celstraf van vijf jaar. De verdediging betwistte de feiten niet.

Eerder dit jaar moest de politie ingrijpen in de woning van de ex-partner van D. Kort daarvoor had hij haar aangevallen met een mes. “Twee getuigen, die de vrouw om hulp hoorden roepen, grepen in en konden het slachtoffer en de verdachte uit elkaar halen”, klonk het in de vordering van het parket. Bij die tussenkomst viel de vijftiger van de trap, maar dat hield hem niet tegen. Hij bleef agressief en bleef bedreigingen uiten. Na zijn arrestatie werd hij opgesloten in de gevangenis. Daar verblijft hij nog steeds.

Moordpoging

Het parket catalogiseerde de feiten als poging tot moord. “Als die getuigen niet hadden ingegrepen, had dit dramatisch kunnen aflopen”, besloot het parket. Het vorderde een celstraf van vijf jaar effectief. Het hield daarmee rekening met het strafblad van de vijftiger. Daarop staan verschillende veroordelingen voor agressie. Op zitting werden de feiten niet langer betwist. Want dat deed hij initieel wel. Tijdens zijn verhoor bij de politie vertelde hij namelijk nog dat het zijn ex was die hem wilde vermoorden en dat hij klappen had gekregen.

“Dit had nooit mogen gebeuren”

De 53-jarige en zijn raadsman gaven de feiten nu dus wel toe. Ze vroegen om niet in te gaan op de vordering van het parket. Ook met de kwalificatie gingen ze niet akkoord. “Er is nooit een intentie geweest om te doden. Het slachtoffer liep bovendien slechts lichte verwondingen op”, zei de raadsman van de vijftiger. Hij vroeg dus de herkwalificatie naar slagen en verwondingen en een straf met probatie-uitstel. “Dit had nooit mogen gebeuren. Iets wat hij inmiddels ook beseft”, besloot de strafpleiter. Een vonnis in de zaak volgt op 19 augustus.