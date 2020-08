Vijftiger moet agressieprobleem aanpakken na partnergeweld Tim Van Der Zeypen

13u15 1 Willebroek Leo D., een 53-jarige man uit Willebroek, is door de rechters in Mechelen veroordeeld voor slagen en verwondingen aan zijn ex-partner. Hij kreeg een celstraf van twintig maanden met probatie-uitstel. Hij moet onder meer zijn agressieprobleem aanpakken. Het parket vorderde voor poging moord, maar daar ging de rechtbank niet op in.

De politie van Mechelen-Willebroek ontving eerder dit jaar een noodoproep vanuit de woning van D.’s ex-partner. De vrouw was aangevallen door een man met een mes. De dader uitte ook doodsbedreigingen. Twee getuigen, die haar om hulp hoorden roepen, grepen in en konden verdachte en slachtoffer van elkaar scheiden. Daarbij viel de 53-jarige man van de trap.

Sinds zijn arrestatie zit hij in de gevangenis. Dat had te maken met het strafblad van de vijftiger. Volgens het parket had hij de afgelopen jaren een strafblad met daarop verschillende veroordelingen voor agressie opgelopen. Oorspronkelijk betwistte hij de feiten. Volgens zijn eerste verklaringen was het net zijn ex-partner die hem had aangevallen én was hij het slachtoffer geworden van agressie.

Alcoholprobleem

Het parket geloofde niets van die uitleg. Voor hen waren de feiten voldoende bewezen en vorderde het vijf jaar effectief voor poging moord. D. kwam tijdens de zitting het misdrijf plots wel toe. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om de feiten te herkwalificeren. Volgens hem is er nooit een intentie geweest om het slachtoffer te doden. “Het gaat hier dus om slagen en verwondingen”, klonk het nog.

Ze vroegen ook enige mildheid. De rechtbank ging daar op in. Ze vonden de feiten voldoende bewezen en herkwalificeerde de feiten naar slagen en verwondingen. De intentie om te doden werd niet bewezen. De 53-jarige man kreeg een celstraf van twintig maanden met probatie-uitstel. Hij moet onder meer zijn agressie- en alcoholprobleem aanpakken.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.