Vijfde editie Molenbergfeesten steunt Sjarabang Els Dalemans

21 mei 2019

11u45 1 Willebroek Stokerij De Molenberg in Blaasveld (Willebroek) organiseert op 25 mei de vijfde editie van de ‘Molenbergfeesten’. Het evenement vindt omwille van de verkiezingen dit keer op een zaterdag plaats. Het goede doel van dit jaar is het inclusief creatief atelier Sjarabang uit Mechelen.

“Vanzelfsprekend staat onze whisky-stokerij centraal tijdens de Molenbergfeesten, bezoekers kunnen deze vrij bezoeken van 14 tot 22 uur. Maar ook in de tuin is heel wat te beleven. Op het podium verwachten we verschillende lokale muziekgroepen, afsluiten doen we met DJ Kurt Verheyen. Deze Mechelaar mocht zich eerder dit jaar nog uitleven op ‘Tomorrowland Winter’. We serveren heel wat lekkers aan onze Gouden Carolus whisky- en bierbar, voor de kleinsten is er de nodige kinderanimatie.”

“De Molenbergfeesten zet ook elk jaar een goed doel in de kijker. Voor deze editie viel de keuze op Sjarabang uit Mechelen. Sjarabang is een inclusief creatief kunstatelier voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de Molenbergfeesten organiseert Sjarabang leuke knutselactiviteiten voor de kinderen.”

De Molenbergfeesten vinden plaatsop zaterdag 25 mei van 14 tot 22 uur bij Stokerij De Molenberg in de Klaterstraat 1 in Willebroek, de toegang is gratis.