Vijf pleintjes krijgen samen voor 100.000 euro aan nieuwe speeltoestellen

09 december 2019

17u57 0 Willebroek Vijf pleintjes in de gemeente Willebroek krijgen in de loop van de komende weken een ‘make-over’. De gemeente Willebroek investeert immers 100.000 euro in nieuwe speeltoestellen. Zij worden geplaatst in Den Blijk, de Turfsteeg, aan de Schobbejak, in Merkezeel en de Cardijnwijk.

“We kozen voor deze ‘make-over’ voor heel wat verschillende speeltoestellen. Zo komt er een avontuurlijk klauterparcours, kochten we voetbalgoals aan, plannen we de aanleg van een kabelbaan en zelfs een outdoor fitness”, zegt schepen van jeugd Murat Öner (CD&V).

“Op drie pleintjes worden bovendien schommels geplaatst die ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. We willen er immers voor zorgen dat elk kind zich in onze gemeente naar hartenlust kan uitleven, ongeacht zijn of haar beperking.”

“Afhankelijk van de weersomstandigheden, zullen de nieuwe toestellen de komende weken op de verschillende pleinen worden geïnstalleerd. Ook in de toekomst blijven weinvesteren in onze speelaccommodatie. In de nieuwe strategische meerjarenplanning zal daarom jaarlijks een voldoende groot budget voorbehouden worden voor de verdere verbetering van de pleintjes in onze gemeente.”