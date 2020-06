Vijf auto’s getakeld tijdens controleactie: “Bestuurders reden rond zonder verzekering” Tim Van Der Zeypen

12 juni 2020

10u15 0 Willebroek De politie van Mechelen-Willebroek heeft donderdagnamiddag een controleactie uitgevoerd in de Hoeikensstraat in Willebroek. Daarbij werden er vijf voertuigen getakeld.

“De chauffeurs reden zonder een verzekering”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De voertuigen werden getakeld en de bestuurders krijgen hun voertuig pas terug wanneer zij een geldig verzekeringsbewijs kunnen voorleggen.” Alle betrokken autobestuurders kregen een proces-verbaal.

Net zoals drie andere bestuurders. “Twee van hen werden geverbaliseerd omwille van misbruik van hun kentekenplaat”, besluit Van de Sande. “De derde chauffeur was in het bezit van muntje voor een vuurwapen waarvoor hij geen vergunning kon voorleggen. De munitie werd in beslag genomen.”