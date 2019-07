Viertal riskeert tot vijftien maanden cel voor diefstal van roltabak TVDZM

08 juli 2019

14u35 0 Willebroek De Mechelse openbaar aanklager heeft vanochtend celstraffen gevorderd van vijftien maanden tegen vier Georgiërs. Het viertal moest zich verantwoorden voor de diefstal van roltabak ter waarde van zo’n 600 euro. De vier ontkenden hun rol niet en vroegen straffen met uitstel.

De vier liepen op 28 mei 2019 eerder toevallig tegen de lamp nadat een politiepatrouille hen had opgemerkt toen ze met hun wagen een brutaal verkeersmanoeuvre uitvoerden. Toen ze aan de kant werden gezet, probeerde een van de passagiers een koeltas weg te moffelen. “Toen de politie de inhoud controleerde, werden er 78 pakjes roltabak aangetroffen. Die pakjes leken overeen te stemmen met de roltabak die kort daarvoor werd gestolen in een supermarkt in Blaasveld”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom.

De vier werden meegenomen naar het politiekantoor en verhoord. Ze werden ook opgesloten in de gevangenis en verschenen vandaag nog steeds aangehouden voor de rechter. Tijdens hun verhoren stelden de vier zich volgens de aanklager niet enkel arrogant op, maar ontkenden drie onder hen ook hun betrokkenheid. In hun verhaal beweerden ze voornamelijk dat ze enkel in de auto zaten en niet wisten vanwaar die roltabak kwam. Op zitting kwamen alle vier terug van hun verklaringen.

Onder meer omdat de camerabeelden van de supermarkt hen duidelijk in beeld had gebracht. Het parket vorderde tegen een van hen een celstraf van vijftien maanden effectief, de drie anderen riskeren dan weer celstraffen van vijftien maanden met uitstel. Hun geldboetes, die kunnen oplopen tot 1.600 euro, zouden wel effectief kunnen worden opgelegd. Hun raadsmannen vertelden de Mechelse rechter dat de vier graag terug naar hun thuisland willen gaan. Zij vroegen dus enige mildheid en vonden anderhalve maand in de gevangenis ruim voldoen voor een diefstal van roltabak.

Of de rechter hierop zal ingaan, weten we op 15 juli. Dan maakt zij haar vonnis bekend.