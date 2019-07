Vierde vrachtwagensluis geactiveerd in Appeldonkstraat Els Dalemans

01 juli 2019

17u43 5 Willebroek De gemeente Willebroek heeft een vierde vrachtwagensluis in gebruik genomen. De sluis staat in de Appeldonkstraat, eerder werden al vrachtwagensluizen geïnstalleerd aan de Vredesbrug, in de Baeckelmansstraat in Tisselt en in het centrum van Heindonk.

“Het doel van deze vrachtwagensluizen is om het overbodige vrachtvervoer zowel uit het centrum van Willebroek als uit de dorpskernen van onze deelgemeenten te houden. Het gaat hier niet om fysieke sluizen, maar om een netwerk van ANPR-camera’s dat al het zwaar vervoer registreert. Voertuigen van meer dan 3,5 ton die als doorgaand verkeer worden beschouwd, worden beboet”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“Vrachtwagenchauffeurs worden op de hoogte gebracht van de situatie met signalisatieborden aan alle invalswegen. We leiden de trucks op die plaatsen ook af naar wegen die beter uitgerust zijn om zwaar vervoer te verwerken.”

“We kozen dit keer specifiek voor de Appeldonkstaat omdat het doorgaand zwaar vervoer nog té vaak deze route gebruikt. Let wel: we viseren enkel het doorgaand verkeer. Vrachtwagens die in het centrum moeten zijn voor een levering worden niét beboet, net als hulpdiensten, openbaar vervoer en vuilniswagens. We gaan zo voor minder overlast, minder fijn stof en meer verkeersveiligheid in ons centrum.”