Vier inbraken op kerstavond TVDZM

25 december 2019

In Willebroek hebben dieven afgelopen nacht ingebroken in vier verschillende woningen. Zo drongen ze op kerstavond onder meer binnen in woningen langs de Ringlaan, de Breendonkstraat, de Lindenstraat en de Begoniastraat. De daders gebruikten telkens dezelfde modus-operandi. “Zo werd er aan de achterkant van de woningen een raam ingeslagen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Tijdens de inbraken werd er veelal een partij juwelen en een geldsom buit gemaakt. De daders zijn voorlopig nog spoorloos. Bij de politie van Mechelen-Willebroek is er intussen een onderzoek opgestart. Of de inbraken werden gepleegd door dezelfde daders maakt deel uit van verder onderzoek.