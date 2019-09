Vespaclub organiseert twaalfde Vaartlandrit Els Dalemans

17 september 2019

17u38 7 Willebroek Vespaclub Antwerpen organiseert nu zondag 22 september, samen met de gemeente Willebroek, de twaalfde editie van de ‘Vespa Vaartlandrit’. “Iedereen die in het fiere bezit is van een Vespa, kan gratis deelnemen”, zegt Willebroekenaar Kevin Eeraerts.

“Deze jaarlijkse Vesparit is onlosmakelijk verbonden met het water, want zowel vertrek als aankomst van onze tocht liggen in Willebroek. We verzamelen zondag om 13 uur aan de Vredesbrug -beter gekend als de ‘brug der zuchten’ in het centrum van de Kanaalgemeente. Na een tocht van zo’n 55 kilometer door het Vaartland arriveren we in Klein-Willebroek.”

“Na aankomst worden alle deelnemers getrakteerd op een gratis likeurtje Vaartwater en een lokaal speculaaskoekje: het Willebroeks Broekventje en Broekwijfje. Inschrijven is niet nodig, iedereen kan zondag gewoon met zijn of haar Vespa naar de Vredesbrug afzakken en deelnemen.”