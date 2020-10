Vernieuwde OKay heropent deuren na grondige verbouwing: “Focus op duurzaamheid” Els Dalemans

06 oktober 2020

14u46 4 Willebroek Buurtsupermarkt Okay in Blaasveld (Willebroek) opent op vrijdag 9 oktober opnieuw de deuren na een grondige verbouwing. “We gebruikten zoveel mogelijk duurzame technieken en materialen, en maken niet langer gebruik van fossiele brandstoffen”, zegt winkelverantwoordelijke Vanessa Cools.

“De Okay-winkel in Blaasveld dateert uit 2008 en was dus aan vernieuwing toe. We focussen nu veel meer op verse producten en dagvers brood, met onder andere extra koelmeubels en een nieuwe broodhoek. Daar bakken de winkelmedewerkers koffiekoeken en broodjes af en wordt elke dag vers brood geleverd”, zegt Cools.

Duurzaamheid

“Ook de diepvriesafdeling ziet er anders uit, met diepvrieskoffers met glazen deksel. Zo vinden onze klanten makkelijk hun favoriete producten terug, zonder alle koffers te moeten openen. Ook bij de verbouwing lag de focus op duurzaamheid, met een zo laag mogelijke milieu-impact. We gingen voor zoveel mogelijk duurzame technieken en materialen, en gebruiken geen fossiele brandstoffen meer.”

Minder elektriciteit

“Het koelsysteem werkt bijvoorbeeld voortaan op propaan, een natuurlijk koelmiddel dat veel milieuvriendelijker is dan chemische koelmiddelen. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot met 90 procent, en ook de vrijgekomen warmte van de koeling wordt gerecupereerd. Daarnaast wekken we onze eigen energie op via zonnepanelen en de ledverlichting verbruikt 30 procent minder elektriciteit.”

Bakfietsen

“Ook de buitenkant van de winkel werd aangepakt, en geverfd met duurzame verf die schadelijke stoffen, zoals stikstofdioxiden en ozon, onder invloed van zonlicht omzet in nitraat en zuurstof. Door de regen worden de nitraten opgelost en weggespoeld. We beschikt voortaan ook over een ruime fietsenparking, waar ook bakfietsen gestald kunnen worden. Zo wordt het nog makkelijker om met de fiets boodschappen te komen doen.”