Vermoedelijke drugsdealer (27) blijft langer in de cel

27 december 2019

De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van een 27-jarige vrouw uit Willebroek verlengd. De jonge vrouw wordt verdacht van het verhandelen van drugs. Afgelopen weekend liep ze tegen de lamp bij een verkeerscontrole van de politie. Op dat moment was ze in het bezit van meer dan 300 XTC-pillen. In haar wagen werden ook nog enkele flessen lachgas aangetroffen. Op basis van de vondsten, werd er een huiszoeking uitgevoerd. Hierbij werd er nog eens drugs aangetroffen. Het ging om cocaïne maar ook opnieuw op zo’n 200 extra XTC-pillen. De 27-jarige vrouw werd aangehouden door de onderzoeksrechter en verscheen voor de raadkamer. Die verlengde haar verblijf in de gevangenis met een maand.