Vermoedelijk drugsdealers opgepakt bij alcoholcontrole Tim Van der Zeypen

16 september 2019

09u00 2 Willebroek Bij een alcoholcontrole in Willebroek heeft de lokale politiezone Mechelen-Willebroek twee vermoedelijke drugsdealers opgepakt. Wanneer ze de controlepost binnen reden, gooiden ze een sok met vier pakjes cocaïne uit het raam. Het duo werd ter beschikking gesteld van het parket.

De twee mannen kwamen in het vizier van de politie toen inspecteurs opmerkten dat het duo ‘iets’ uit het raam gooide. “Hierop zijn onze agenten op zoek gegaan naar het voorwerp. In de berm werd er een sok aangetroffen. In deze sok zaten vier pakjes cocaïne”, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe. De passagier in het voertuig probeerde ook nog een geldsom en een gsm-toestel te verdoezelen maar de politie had dit snel in de gaten. “De gsm en de geldsom, zo’n 2.030 euro, werd meteen in beslag genomen”, gaat Van de Sande verder. “Net zoals de aantroffen cocaïne en nog twee andere gsm’s die in de auto lagen.”

De chauffeur van de wagen moest tijdens de controle ook nog een drugstest ondergaan. Deze was positief. De chauffeur was onder invloed van cocaïne. Zijn rijbewijs werd onmiddellijke in beslag genomen voor vijftien dagen. “Net zoals zijn wagen”, besluit Van de Sande. “De twee mannen zelf werden meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Nadien werden ze ter beschikking gesteld van het parket.”