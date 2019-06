Verenigingen zetten mee schouders onder zomerbar van De Mozaïek Els Dalemans

06 juni 2019

12u32 3 Willebroek Het Willebroekse buurthuis De Mozaïek organiseert deze zomer voor het derde jaar op rij een zomerbar. Maar voor het eerst doet De Mozaïek dit niet alleen: verschillende Willebroekse verenigingen zullen mee de bar uitbaten.

“De Mozaïek zal zelf twee edities van de zomerbar organiseren, maar we verwachten ook verschillende Willebroekse verenigingen die voor allerlei lekkers zorgen. Bovendien bieden zij bezoekers telkens een andere activiteit aan, zodat ze hun eigen werking in de kijker kunnen zetten. De opbrengst van elke zomerbar gaat telkens volledig naar de vereniging die meewerkt. Zo geven we de deelnemers meteen een financieel duwtje in de rug.”, zegt schepen van Samenleven Murat Öner (CD&V).

De eerste zomerbar in de tuin van De Mozaïek vindt plaats nu zaterdag 8 juni. Transitie Vaartland organiseert er van 14 tot 17 uur een Repair Café, waar je spullen die stuk zijn kan laten herstellen. Op zondag 23 juni is het de beurt aan de Gezinsbond van Blaasveld-Heindonk om achter de bar te staan. Het belooft een feestje in ware Tirolerstijl te worden, de gepaste muziek en kostuums zullen niet ontbreken.

Vzw De Vlinder gebruikt de Mozaïek op zaterdag 20 juli vanaf 17 uur als het decor voor een heuse kinderdisco. Kinderen die verkleed komen krijgen een gratis drankje. Op 3 augustus organiseert Jeugdhuis Perron 4 het evenement ‘Tropical Fever’, met dj’s, cocktails en mocktails. Assadaka sluit het rijtje op 7 september, en serveert dan sardientjes op de barbecue.

Na die reeks zomerbars doet De Mozaïek er nóg een evenement bovenop. De zomer wordt afgesloten met een ‘Boerenmarkt’ op 15 september van 14 tot 17 uur. De nadruk ligt die dag op bio-, eco- en zelfgemaakte producten. Bezoekers zullen er ook kunnen ‘swishen’: kledij die je niet meer draagt ruilen voor andere kleding. Voor deze Boerenmarkt is De Mozaïek nog op zoek naar mensen die een gratis standje willen uitbaten. Wie zelfgemaakte spulletjes wil verkopen, overschot uit tuin kwijt wil... kan mailen naar naar samenleven@willebroek.be.

Buurthuis De Mozaïek, Appeldonkstraat 60 in Willebroek.