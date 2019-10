Verdachte van woninginbraak in Europalaan opgepakt Antoon Verbeeck

19 oktober 2019

10u16 0

Politiezone Mechelen-Willebroek arresteerde op vrijdag een man die wordt verdacht van een woninginbraak in Willebroek. Het feit deed zich op vrijdagvoormiddag voor in de Europalaan. “Vrijdagvoormiddag 18 oktober 2019 ontvingen wij een melding van een inbraak in een woning. Achteraan de woning werd een raam beschadigd en het pand werd betreden. Wanneer de bewoonster zich gaat vergewissen van het lawaai namen twee personen de vlucht”, deelt de politiezone mee. Na de inbraak werd onmiddellijk een zoekactie op poten gezet. De zone kreeg daarbij de hulp van de federale politiehelikopter en een speurhond. “Korte tijd later kon een man in de buurt van de A12 opgepakt worden. Betrokkene werd overgebracht naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket.”