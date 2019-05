Verdachte van moordpoging op ex in Willebroek dood teruggevonden in Duitsland Tim Van der Zeypen

29 mei 2019

18u00 17 Willebroek Politie en gerecht hebben het lichaam van de 52-jarige Wendell Van Buggenhout uit Heindonk (Willebroek) aangetroffen. De man werd dood aangetroffen in Duitsland. Volgens het parket wijst alles in de richting van zelfdoding.

De vijftiger werd sinds midden mei genoemd in het onderzoek naar de moordpoging op zijn ex-vrouw (50) Marleen V.E. Zij werd zo’n twee weken geleden zwaargewond aangetroffen in het struikgewas aan de ingang van het BLOSO-domein Hazenwinkel in Willebroek. Dit op zo’n vijfhonderd meter van hun voormalige en gemeenschappelijke woning. Hulpdiensten werden eind mei opgeroepen naar de woning in de Grote Bergen in Heidonk. Een klein dorpje tussen Willebroek en Mechelen.

De woning vertoonde niet enkel sporen van brandstichting, ook de gaskraan op het gelijkvloers van de woning was open gedraaid. Wanneer even later ook de gemeenschappelijke auto van de man en zijn ex-vrouw uitgebrand werd aangetroffen, roken speurders onraad. Zij gingen onmiddellijk op zoek naar de man én naar zijn ex-vrouw. Niet veel later en op basis van telefonie-onderzoek kon de politie haar aantreffen. Zij lag verstopt in het struikgewas en in de buurt van BLOSO-domein Hazenwinkel in Willebroek.

De vrouw vertoonde ernstige verwondingen aan het hoofd en werd overgebracht naar het UZA in Edegem. Ze onderging er sindsdien enkele operaties. De vrouw verkeert volgens de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket niet meer levensgevaar. “Haar toestand is wel nog steeds zorgwekkend”, aldus parketwoordvoerster Poelmans.

Duitsland

Van haar ex-man was lange tijd geen spoor. Politie en parket verspreidde kort na het aantreffen van de vrouw een opsporingsbericht. Hierin verwees het parket onder meer naar het feit dat de man mogelijks gevaarlijk was. Hij was na de feiten mogelijks met het voertuig van zijn werkgever gevlucht. Verschillende tips en camerabeelden konden de man uiteindelijk lokaliseren naar Duitsland. Daar werd onlangs ook zijn lichaam aangetroffen. De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket bevestigt intussen het aantreffen van de man. “Alles wijst in de richting van een zelfdoding”, aldus parketwoordvoerster Poelmans nog. “Het lichaam ter eerder al aangetroffen maar de identificatie verliep moeizaam. Het DNA-onderzoek kon intussen uitsluitsel brengen.”Het koppel laat twee dochters achter van achttien en twintig jaar oud achter.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be