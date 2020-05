Verdachte aangehouden na verschillende brandstichtingen op BLOSO-domein Hazewinkel Tim Van Der Zeypen

04 mei 2020

17u30 0 Willebroek De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 27-jarige man uit Willebroek aangehouden op verdenking van verschillende brandstichtingen. Zo zou hij al zeker vijf vuilnisbakken in brand hebben gestoken op het BLOSO-domein Hazewinkel in Willebroek.

De brandweer moest sinds 25 april al vier keer naar uitrukken naar het BLOSO-domein. Telkens stonden er vuilnisbakken in brand en één keer een aanhangwagen met afval. De brandweer kreeg het vuur steeds snel onder controle waardoor de schade steeds beperkt bleef maar al snel rees het vermoeden dat er kwaad opzet bij betrokken was. “We zijn erg opgelucht dat de politie een verdachte heeft kunnen vatten”, reageert centrumverantwoordelijke Kurt Lobbestael.

Vuilnisbakken

Omdat bleek dat de vuilnisbakken en de aanhangwagen in brand gestoken waren, startte de politie een onderzoek op. Al snel viel het tijdstip van de branden op. Zo braken deze steeds in of rond het weekend en tussen 21 en 22 uur uit, als het domein al gesloten is.

Twintiger

Zondagavond resulteerde het onderzoek in een doorbraak en arrestatie. Bij een controleactie van de politie werd een verdachte persoon opgemerkt. Kort nadat er opnieuw een vuilnisbak in brand was gestoken. “Het gaat om een 27-jarige man uit Willebroek”, bevestigt Lieselotte Claessens van het parket. “Hij werd na zijn arrestatie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot om de man in verdenking te stellen en aan te houden.” De twintiger werd dus overgebracht naar de gevangenis. Daar zal hij al zeker tot vrijdag verblijven. Dan verschijnt hij voor de raadkamer.

Over een mogelijk motief en of de twintiger de feiten toegeeft, is nog niets bekend. Dit wordt verder onderzocht door de politie. Die onderzoekt ook of hij nog gelinkt kan worden aan enkele andere verdachte branden in de buurt.