Veertiger krijgt een jaar cel na diefstal bij Decathlon TVDZM

24 december 2019

11u15 0 Willebroek De rechter in Mechelen heeft de 47-jarige Youssef H.A.K. uit Oudergem veroordeeld tot een celstraf van een jaar effectief. De veertiger stond terecht voor een diefstal bij zijn voormalige werkgever Decathlon. 23 jaar geleden werd de man al een keer veroordeeld door het hof van assisen voor zijn betrokkenheid bij een roofmoord in Drogenbos.

De diefstal werd begin januari 2018 voor het eerst opgemerkt. “Meneer werd toen gezien op plaatsen waar hij eigenlijk niets te zoeken had”, klonk het vorige maand op zitting. “Wanneer hij werd gecontroleerd, bleek hij in het bezit te zijn van enkele gestolen sporthorloges én een gps-toestel voor fietsen.” De politie werd erbij gehaald en startte een onderzoek op.

Tijdens zijn verhoor gaf de 47-jarige man meteen alles toe en werkte hij goed mee. Hij bekende ook spontaan andere diefstallen. “Alleen voel ik me een beetje in de val gelokt”, zei hij op zitting. “Ze hadden die horloges daar speciaal gezet zodat ik in de verleiding kwam.”

Gokschulden

Volgens de verdediging pleegde hij de diefstallen omwille van gokschulden die had opgelopen. Intussen liet hij zich op alle goksites- en kantoren alsook casino’s uitschrijven. Zijn advocaat Cédric Monheim vroeg een werkstraf maar daar ging de rechter dus niet op in.

Zo sprak beklaagde’s strafblad niet meteen in zijn voordeel. In het het verleden al vier correctionele veroordelingen op maar opmerkelijk genoeg ook één door het hof van assisen.

Colmar

De 47-jarige kreeg in 1996 een celstraf van 25 jaar opgelegd voor een roofmoord op een medewerker van een Colmarrestaurant in Drogenbos twee jaar eerder. Na zijn vervroegde vrijlating kwam hij terecht in de sportwinkel. Decathlon stelde zich burgerlijke partij. Het kreeg voorlopig een provisionele schadevergoeding van een euro toegekend. Op die manier kan de volledige schade worden berekend.