Veertiger die motard aanviel met bijl blijft langer in de cel Tim Van Der Zeypen

26 mei 2020

De aanhouding van een 40-jarige man uit Willebroek is vandaag door de raadkamer in Mechelen gehandhaafd. De veertiger viel vorige week een motard aan met een bijl . De motorrijder raakte gewond aan de arm.

Hulpdiensten werden donderdagnamiddag opgeroepen naar de Molenweg in Willebroek. Kort daarvoor had een buurtbewoner, een motorrijder aangevallen met een een bijl. De motard was daarbij gewond geraakt. De hulpdiensten dienden ter plaatse de eerste zorgen toe en nadien werd het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar.

De buurtbewoner, een veertigjarige man, werd opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor. Een dag later werd hij door de onderzoeksrechter in Mechelen aangehouden en in verdenking gesteld van poging doodslag. De veertiger werd opgesloten in de gevangenis. Vandaag moest de veertiger voor de raadkamer verschijnen. Die besliste om de aanhouding te verlegen met een maand.

Of de raadsman van de veertiger in beroep zal gaan tegen de beslissing van de raadkamer is nog niet bekend. Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet. Eerder getuigden buurtbewoners dat de motard die dag al wel vaker in de straat was opgemerkt. Dader en slachtoffer zouden elkaar ook kennen. Waarom de veertiger plots door het lint is gegaan, is tot op vandaag nog steeds niet duidelijk.