Veertiger (40) die motorrijder aanviel met bijl aangehouden door onderzoeksrechter Tim Van Der Zeypen

22 mei 2020

15u45 0 Willebroek Onderzoeksrechter Theo Byl stelde vrijdag een veertigjarige man uit Willebroek in verdenking van poging doodslag. De veertiger werd opgesloten in de gevangenis. Onderzoeksrechter Theo Byl stelde vrijdag een veertigjarige man uit Willebroek in verdenking van poging doodslag. De veertiger werd opgesloten in de gevangenis. Donderdag viel hij een motorrijder aan met een bijl.

Donderdagnamiddag ging de veertigjarige man uit de Brouwerijstraat in Blaasveld (Willebroek) volledig door het lint toen een motorrijder passeerde in zijn straat. Hij greep naar een handbijl en haalde er vervolgens ook mee uit. Het slachtoffer liep verwondingen op aan de arm.

De hulpdiensten werden verwittigd en kwamen ter plaatse. De motorrijder werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging. Hij was bij bewustzijn en verkeerde niet in levensgevaar. Hij zou het ziekenhuis inmiddels ook hebben mogen verlaten. De aanvaller kon vrijwel meteen worden ingerekend door de politie-inspecteurs.

Poging doodslag

Het gaat om een veertigjarige buurtbewoner. De man werd overgebracht naar het politiekantoor voor verhoor. Na een nacht in de doorgangscel, werd hij in de loop van vrijdagvoormiddag voor de onderzoeksrechter gebracht. Daar werd hij een tweede keer verhoord.

“Na die voorleiding werd hij aanhouden en in verdenking gesteld van poging doodslag”, meldt de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Hij werd opnieuw overgebracht naar de gevangenis. Voorlopig al zeker tot dinsdag. Dan verschijnt de veertiger voor de raadkamer.

Over de omstandigheden van de feiten is er voorlopig nog steeds heel wat onduidelijkheid. Dit maakt deel uit van verder onderzoek. Wel is geweten dat dader en slachtoffer elkaar kennen. Ze zouden naar verluidt al een langere tijd ruzie hebben met elkaar.