Vanaf 1 juli weer controle op betalend parkeren Els Dalemans

29 juni 2020

12u19 2 Willebroek De gemeente Willebroek en parkeerbedrijf OPC starten op 1 juli weer met de controle op betalend parkeren in de Kanaalgemeente. De controles werden bij het begin van de coronacrisis opgeschort. “Nu de situatie stilaan weer normaliseert, worden ook de controles hervat.”

“Op 19 maart beslisten we om voorlopig geen controles meer uit te voeren in de betalende zone waar tickets moeten aangekocht worden. Ook in de blauwe zone, waar met een parkeerschijf wordt gewerkt, werd tijdelijk niet gecontroleerd.”

“De parkeerwachters gaan in Willebroek weer aan de slag vanaf 1 juli 2020. In de winkels, in de horeca en in de bedrijven trekt het gewone leven zich voorzichtig weer op gang. We willen er dan ook graag voor zorgen dat onze inwoners en bezoekers zeker een parkeerplaats kunnen vinden.”