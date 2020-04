Unizo Willebroek lanceert #CoronaBonChallenge: “Help onze lokale ondernemers en val zelf in de prijzen” Els Dalemans

09 april 2020

17u19 0 Willebroek De gemeente Willebroek lanceerde net de corona-bon, een cadeaubon waarmee je nà de crisis terecht kan bij de lokale handelaars. Unizo Willebroek koppelt aan die actie meteen een wedstrijd: de #CoronaBonChallenge. “Met het geld dat onze lokale ondernemers nu al ontvangen, kunnen zij de komende weken overbruggen”, zegt Jeroen De Jonghe van Unizo.

“De Willebroekse corona-bons zijn rechtstreeks te koop bij onze handelaars, ondertussen nemen al 47 handelszaken deel. De klant schrijft zijn of haar bedrag rechtstreeks over naar de zelfgekozen handelaar. Dat kan een winkel zijn, maar ook je kapper, een café of restaurant… De handelaar bezorgt de bon zoals afgesproken met de klant via de post of in de brievenbus.”

#CoronaBonChallenge

“Na de coronacrisis kan de klant de corona-bon weer inwisselen, maar de handelaar kan met het geld nú al de rekeningen betalen. Zeker niet alleen onze Willebroekse winkeliers en horecazaken nemen deel, ook bij de lokale bandencentrale kan je bijvoorbeeld al een corona-bon aankopen”, zegt De Jonge.

“Om dit initiatief extra te ondersteunen, lanceren we vanuit Unizo Willebroek de #CoronaBonChallenge. Iedereen die minstens één maar natuurlijk liefst meerdere corona-bonnen heeft gekocht, mag deelnemen. Dit doe je door een video te posten op onze Facebook-pagina en meteen ook 2 andere personen uit te dagen. Gebruik zeker de hashtag #CoronaBonChallenge én de tag @CoronaBonChallenge. Aan de leukste post van de week schenken wij elke zondag een extra corona-bon van van 50 euro.”

Alle info: https://www.facebook.com/CoronaBonChallenge en www.willebroek.be/cadeaubon