Uitzendkantoor komt naar werkzoekenden thuis voor sollicitatiegesprek: “We willen het kandidaten zo comfortabel mogelijk maken” Els Dalemans

06 februari 2020

13u18 2 Willebroek Hidde Maerevoet uit Blaasveld (Willebroek) had donderdagochtend een sollicitatiegesprek. De man moest zich daar niet eens voor verplaatsen, want het Nederlands uitzendkantoor Pro Industry kwam bij hém langs. “In Nederland zijn deur-aan-deursollicitaties al meer ingeburgerd, we willen het nu ook de Vlaming makkelijker maken”, zegt Tim Andeweg, directeur België van Pro Industry.

De kantoren van Pro Industry, waar Maerevoet solliciteerde, liggen in Antwerpen. Traditioneel betekent dit voor een kandidaat een stresserende ochtendspits, de zoektocht naar een parkeerplaats in de drukke grootstad en daardoor zenuwachtig en maar nipt op het afgesproken uur arriveren aan het bedrijfsgebouw. Dat liep donderdagochtend helemaal anders, want de medewerkers van Pro Industry zakten zelf af naar Willebroek, voor een rustig gesprek aan de keukentafel.

Meer dan CV

“In Nederland gaan onze uitzendconsulenten regelmatig kandidaten thuis interviewen, in België beginnen we dit nu ook meer en meer te doen. Wij zijn gespecialiseerd in profielen voor de procesindustrie en door de krapte op die arbeidsmarkt bieden we graag dit extraatje aan. Ons doel is het de kandidaten vanaf het eerste moment zo comfortabel mogelijk te maken. Door bij iemand thuis over de vloer te komen, leer je de persoon ook meteen beter kennen. Je ziet foto’s van de kinderen aan de muur, er is een huisdier aanwezig... zo gaat het gesprek meteen over meer dan enkel de bespreking van een CV. Wie het niet comfortabel vindt om thuis af te spreken, kan natuurlijk ook de koffiebar om de hoek voorstellen.”

Origineel

Maerevoet solliciteerde voor een technische vacature bij chipsfabrikant Pringles in Mechelen. “Voor dit sollicitatiegesprek overliepen we aan de telefoon mijn CV al even, nu kunnen we uitgebreider praten. Thuis afspreken maakt een groot verschil: ik was helemaal niet zenuwachtig en vind dit best een originele manier om nieuwe werkkrachten te vinden.”