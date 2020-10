Twintiger riskeert vier jaar cel met uitstel voor verkrachting van minderjarig meisje Tim Van Der Zeypen

08 oktober 2020

15u45 0 Willebroek Een twintigjarige uit Antwerpen riskeert een celstraf van vier jaar met probatie-uitstel. De jongeman stond donderdag terecht voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige meisje. Het ging om een vriendinnetje van zijn zus.

Het meisje, toen zeventien jaar oud, stapte in april 2019 naar de politie in Willebroek. Daar diende ze klacht in tegen de twintiger. Ze verklaarde ’s nachts in bed te zijn betast en te zijn gepenetreerd door de Antwerpenaar. Op dat moment was ze blijven slapen bij haar vriendinnetje in Putte. De jongeman werd opgepakt en verhoord, maar ontkende oorspronkelijk alles. Gaandeweg het dossier ging hij over tot bekentenissen. Al minimaliseerde hij de feiten.

De jongeman zou gevoelens hebben gehad voor het vriendinnetje van zijn zus. Hij maakte dat ook meermaals duidelijk. Zo stuurde hij haar geregeld berichten. Het slachtoffer liet hem dan weer verstaan dat ze dit niet leuk vond en blokkeerde hem zelfs een tijdje. Maar wanneer ze in april vorig jaar bij haar vriendin wou gaan slapen, escaleerden de feiten. “Tijdens het eten liet hij al verstaan of het meisje niet bij hem in de slaapkamer wou blijven slapen, later bij het zwemmen werd hij handtastelijk ”, aldus de openbaar aanklager.

Bevredigen

Na het zwemmen werden er opnieuw berichten gestuurd en vroeg de beklaagde of hij haar van gedachten kon doen veranderen indien hij voor seks zou betalen. Wanneer het meisje ging slapen, drong hij de logeerkamer binnen en kroop hij bij haar in bed. “Daar betastte hij eerst het meisje, penetreerde hij haar met zijn vinger en begon hij zichzelf te bevredigen”, besloot de aanklager. “Toen het meisje eiste dat hij ermee stopte, verliet hij de kamer.”

Het parket tilde zwaar aan de feiten en voegde eraan toe dat de beklaagde zijn eigen daden niet kan inschatten. Er werd een celstraf van vier jaar met uitstel gevorderd gekoppeld aan voorwaarden. De aanklager stelde onder meer een assertiviteitscursus en een behandeling voor zijn seksuele problematiek voor. De verdediging verzette zich niet tegen het naleven van voorwaarden. Alleen vroeg meester Dieter Van Hemelryck een probatie-opschorting voor vijf jaar.

Verantwoordelijkheid

“De feiten worden niet betwist en mijn cliënt wil zijn verantwoordelijkheid nemen. En dat is geen evidentie”, zei de strafpleiter. Zelf voegde de twintiger toe hij spijt heeft en gaf hij tot slot toe dat hij dom is geweest. Aan het meisje zal hij allicht ook een schadevergoeding moeten betalen. De inmiddels achttienjarige stelde zich burgerlijke partij en vroeg 12.000 euro. “Haar vertrouwen in de mensheid moet opnieuw worden hersteld”, besloot haar raadsman. “Bovendien lieten de feiten een emotionele deuk achter.”

Vonnis op 5 november.