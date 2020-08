Twintiger krijgt werkstraf na diefstal van poststukken Tim Van Der Zeypen

20 augustus 2020

11u00 0

Een 25-jarige man uit Willebroek is door de rechter veroordeeld tot een werkstaf van zestig uren en een geldboete van 600 euro. De twintiger ging er in 2013 vandoor met een wagentje en enkele poststukken. De gestolen goederen konden worden teruggevonden, een buit werd er dus niet gemaakt. Meester Boris Reynaerts sprak op zitting van een jeugdzonde. Hij stelde een werkstraf voor, en daar ging de rechter ook op in. De man heeft nu één jaar de tijd om de werkstraf uit te voeren. Zo niet, riskeert hij alsnog een celstraf van zes maanden.